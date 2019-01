Adana'nın "Cumhur İttifakı" Adayları Tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu büyük birlikteliğe, millet aklına, Cumhur İttifakı'na fitne sokup, dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze, geleceğe, 2023'e, 2053'e, 2071'e bakacağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu büyük birlikteliğe, millet aklına, Cumhur İttifakı'na fitne sokup, dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze, geleceğe, 2023'e, 2053'e, 2071'e bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız." dedi.



Ünal, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçesindeki adaylarının tanıtımı için Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen açık hava programına katıldı.



Burada konuşan Ünal, aynı duyguları paylaşan Adanalıların bugün bir araya geldiğini belirterek, birlikteliğin önemi açısından 15 Temmuz gecesinin unutulmaması gerektiğini belirtti.



Ünal, birilerinin 15 Temmuz'a ilişkin, "kontrollü darbe, tiyatro" gibi iftiralarda bulunduğunu vurgulayarak, "Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü 15 Temmuz milattır, 15 Temmuz öncesinde kimin ne dediğine değil, 15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna bakmak gerekiyor." diye konuştu.



Milletin 15 Temmuz sonrasında kardeş olduğunu ve ona da "Cumhur İttifakı" dediklerini anlatan Ünal, şöyle devam etti:



"Cumhur İttifakı bu milletin doğal mutabakatıdır, millet aklıdır. O yüzden biz 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos Yenikapı mitingiyle yeni bir bilince, 16 Nisan referandumuyla bu milletin yeni bir hükümet sistemine kavuşmasına beraberce karar verdik. 24 Haziran'da ise beraberce hükümet sistemimizi değiştirdik ve hayata geçirdik. Birileri ısrarla bize dünü hatırlatıyor. Dün geçti gitti, 15 Temmuz milattır, 15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna, istikametine, hedefine, derdine ve gayesine bakmak gerekir."



Ünal, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu büyük birlikteliğe, millet aklına, Cumhur İttifakı'na fitne sokup, dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze, geleceğe, 2023'e, 2053'e, 2071'e bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız. Biz bin yıldan beri bu topraklardayız, Sultan Alparslan ile başlayan bu hikaye, bu duygu, bu kardeşlik bugün bin yıl sonralara, çocuklarımızın daha bin yıl bu topraklar üzerinde yaşaması için, bugün bizim ne yaptığımız çok önemli. Yolumuz, istikametimiz, davamız, kavgamız bellidir."



"Bu toplantı Türkiye'de bir ilk"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Cumhur İttifakı'nın başarısı ile Türkiye ve Adana için çok çalışacaklarını ifade etti.



"Bu toplantı Türkiye'de bir ilk." diyen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"İnşallah Adana'dan yükselen bu enerji, coşku ve güzellik tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Çok çalışacağız, kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler için tüm Adana için çok çalışacağız. Adana'nın sahibi Adanalılar, inşallah başkanımızla birlikte 31 Mart akşamı zafere ulaştıktan sonra 1 Nisan itibarıyla 'Bismillah' diyeceğiz. Adana'nın her köşesine, AK Parti olarak biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 'gönül belediyeciliği' diyor, Sayın Devlet Bahçeli 'üretken belediyecilik' diyor, inşallah bu ikisini harman yapacağız. Adanamızın 4 köşesine, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu, bizlerden talep ettiği, beklenti için olduğu bütün güzellikleri Adana ile buluşturmaya devam edeceğiz."



Sarıeroğlu, bu birlikteliğin sadece 31 Mart yerel seçimleri için oluşturulmadığını vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:



"Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da başlayan o ruhun devamıdır. Sonrasında 7 Ağustos'ta Yenikapıdaki ruhun devamıdır, 16 Nisan'daki birlikteliğin devamıdır ve 24 Haziran seçimlerinde yine Cumhur İttifakı olarak bir tarih yazdık. İnşallah 31 Mart akşamı tarih yazacağız ve o tarihi de inşallah Adana'ya damga olarak vuracağız. 15 ilçe belediyemiz ve büyükşehir belediyesiyle 16-0 yaparak Cumhur İttifakı'nın damgasını Adana'ya vuracağız."



"Türkiye yerel seçimde yeni bir tarih yazacak"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise Cumhur İttifakı'nın önemine değindi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeye kazandırdıklarına ilişkin bilgi veren Karakaya, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduğunu aktardı.



Karakaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçim için ittifakta buluştuğunu vurgulayarak, "Türkiye yerel seçimde yeni bir tarih yazacak." dedi.



Milli bekayı lekelemek isteyenlere sessiz kalmamak için bir olmaları gerektiğini belirten Karakaya, şöyle devam etti:



"Cumhur İttifakı'nın iradesini 31 Mart 2019'da göstermek, zilleti her seviyede etkisizleştirmek için karar verdik ve harekete geçtik. Ulvi amaç ve hedeflerle donatılmış Cumhur İttifakı'nı bir seçim ittifakı basitliğinde görmedik. Bu nedenle de pazarlık yapmadık, Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. 'Belediye mi, beka mı' tercihi söz konusu olduğunda cevabımızın her zaman beka olacağını haykırdık."



Karakaya, ittifak kapsamında uzlaşmaya vardıkları belediyeler hakkında bilgi vererek, MHP olarak 27 büyükşehirde aday çıkarmadıklarını, AK Parti'nin de 3 büyükşehirde aday göstermediğini anımsattı.



İttifaklarının 31 Mart akşamı bitmeyeceğini vurgulayan Karakaya, "Cumhur İttifakı'nın tüm adaylarını Türkiye'de muzaffer kılalım." ifadesini kullandı.



Diğer konuşmacılar



Dün bıçaklı saldırıya uğrayan ve tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde taburcu edilen AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni de programda yaptığı konuşmada, Adana'nın birlikteliğini gösterdiği için tüm katılanları tebrik etti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü de Cumhur İttifakı'nın önemine işaret ederek, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Programda AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da birer konuşma yaptı.



Cumhur İttifakı adayları tanıtıldı



Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı adayları Mevlüt Karakaya'nın anons etmesiyle tek tek kürsüye çağrılarak tanıtıldı.



MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti Aladağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Akgedik, AK Parti Ceyhan Belediye Başkan Adayı Ali Alper Boydak, MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, MHP Feke Belediye Başkan Adayı Ahmet Sel, MHP İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Gazi Adamhasan, MHP Karaisalı Belediye Başkanı Adayı Saadettin Aslan, MHP Karataş Belediye Başkanı Adayı Necip Topuz, MHP Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, MHP Pozantı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay, MHP Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin Gökçe, MHP Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, AK Parti Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Remzi Ergü, MHP Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Türkeş Filik ve AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir kürsüye çıkarak vatandaşları selamladı.



Adana'da, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti 5 ilçede, MHP ise Büyükşehir Belediyesi ve diğer 10 ilçede aday çıkardı.



Bu kapsamda AK Parti, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Aladağ ve Tufanbeyli ilçelerinde, MHP ise Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde belediye başkan adayı çıkardı.



Notlar



Açık hava programına gelen vatandaşlar ellerinde parti bayrakları taşımadı. Katılımcıların büyük bölümü yanlarında Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.



Vatandaşların bir kısmının ise bir eliyle "bozkurt" diğer eliyle "rabia" işareti yaptığı görüldü. Toplantı öncesinde sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Arslanbek Sultanbekov, konser verdi.



Jülide Sarıeroğlu tarafından sahneye çağrılan bir çocuk da programda şiir okudu.



Programa AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'li Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kameraya Yansıdı

Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış

5 Yıllık Çalışma Sonucunda Antep Fıstığı Ezmesi Üretti! 240 Gramlık Kavanozu 24 TL'ye Satıyor

Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'yi Bıçaklayan Zanlı Teslim Oldu