Adana'nın Dört Bir Yanında Birikmiş Sorunları Başkan Zeydan Karalar Çözüyor - Son Dakika

Adana'nın dört bir yanında birikmiş sorunları Başkan Zeydan Karalar çözüyor

Başkan Zeydan Karalar asfalt çalışmasını denetledi, esnafı ziyaret etti, vatandaşları dinledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar halkla ve muhtarlarla bir araya geliyor, talep ve istekleri dinliyor, çalışmaları yerinde denetliyor. Kıbrıs Caddesi'nde asfalt çalışmalarını inceleyen ve 30 yıldır bekleyen sorunları çözen Başkan Zeydan Karalar'a muhtarlar ve halk teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Zeydan Karalar'ın büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan Kıbrıs Caddesi'nde bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zeydan Karalar, bürokratlarından bilgi aldı. 1100 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki caddede asfaltlama çalışmalarını denetleyen Karalar, " Kıbrıs Caddesi Adana'nın en işlek ve en önemli caddelerinden bir tanesi. Meydan ve Dumlupınar mahallelerinin tam ortasından geçer. Burada bir yağmur yağdığında rögar tıkandığında evlerin içerisine pislik doluyordu. Genel olarak belediye başkanlarına toprağa gömülen, görünmeyen hizmetleri yapmaları pek tavsiye edilmez ama bizim yönetim anlayışımız farklı. Burayı bu şekilde bırakamazdık. Hem altyapıyı düzelttik, hem evlere su basmasını engelledik, hem de yolu yeniledik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

30 YILLIK SORUNLARI ZEYDAN KARALAR ÇÖZDÜ

20-30 yıldır sokaklarında ve caddelerinde sorunlar yaşadıklarını dile getiren Dumlupınar Mahalle Muhtarı Şehmuz Demir, "Evlerimizde su basması yaşanıyordu. Şimdiye kadar kimse bu sorunlara çare bulamadı. Başkanımız Zeydan Karalar, göreve geldikten sonra bu işe el atarak tüm sokak ve caddelerimizin alt yapısını düzeltti. Şimdi de yollarımızı asfalt yaparak mahallemize büyük bir katkı vermiştir. Vatandaşlarımızı büyük bir dertten kurtaran başkanımıza teşekkür ederim" dedi. Meydan Mahallesi Muhtarı Ercan Demirdoğan da yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.