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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor - Son Dakika

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor

15.12.2021 21:47
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor

Adana'nın 5 Ocak'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 100 bin fidan toprakla buluşuyor.

Adana'nın 5 Ocak'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 100 bin fidan toprakla buluşuyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda geçen yıl ağustos ayında Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda 100 bin fidan dikilmeye başlandı. Yaklaşık 100 hektar alanda yapılacak ağaçlandırma çalışmasında ilk etapta 200 kişi 20 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Ağaçlandırma Şube Müdürü İlhan Köse, katılımcılara dikim çukurlarının açılması, fidanların dikim aralıkları, dikim tekniği konularında bilgiler verdi.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yanan alanları bir an önce ağaçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde böyle güzel bir etkinlikte yer almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"5 Ocak Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Orman Bölge Müdürlüğü olarak fidan dikerek Adana'mızın orman varlığını arttırmaya devam ediyoruz. Yanan ormanlık alanlarımızı yıl içerisinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Kozan İşletme Müdürlüğümüz, sahanın fidan dikim zamanına yetişmesi için büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak sahayı dikime hazır hale getirdi. 100 hektarlık sahaya, yaklaşık 100 bin kızılçam, harnup, defne, servi fidanları dikeceğiz. Dikilen fidanlarla birlikte yanan ormanlık alanlar tekrar yeşil örtüsüne kavuşacak. Yangının izlerini silmek ve daha yeşil bir vatan için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Etkinliğine müdürlük personeli ile orman köylüleri katıldı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor

Adana, Kozan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 bin fidan dikiliyor - Son Dakika
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