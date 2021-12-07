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ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK - Son Dakika

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK

07.12.2021 11:33

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılında gerçekleştirilecek 100 etkinliğin ilki Yeşiloba Şehitliği'nde düzenlenen şehitleri anma programı ile başladı.

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılında gerçekleştirilecek 100 etkinliğin ilki Yeşiloba Şehitliği'nde düzenlenen şehitleri anma programı ile başladı.

5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılına özel 100 ayrı etkinlikle kutlamaların yapılacağı programın ilki, valilik tarafından Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Şehitliği'nde düzenlenen şehitleri anma programı oldu. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. 6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde görevli Yüzbaşı Abdullah Oral, günün anlam ve önemine ilişkin, o tarihi anlatan bir konuşma yaptı. Şehitler için duaların okunduğu programda Vali Süleyman Elban ve protokol üyeleri şehitlikteki Atatürk anıtına karanfiller bıraktı. Ardından katılımcılar Yeşiloba Şehitliği Müzesi'ni gezdi.

Burada bir açıklama yapan Vali Elban, 5 Ocak'ta Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılını 100 ayrı etkinlikle kutlayacaklarını belirterek şöyle devam etti Yaklaşık bir yıldan beri 100. yıla ve ecdadımızın burada verdiği mücadeleye yakışır bir program hazırlayalım istedik. Dolayısıyla programı her yıl olduğu gibi sadece 5 Ocak'ta kutlama programı şeklinden yapmayalım, programımıza bir ay öncesinden başlayalım ve 15 ilçemizle birlikte mücadelenin olduğu her alanda çok farklı etkinliklerle, tüm kamu kurum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm vatandaşlarımızın katılımıyla bir program icra edelim istedik. Yeşiloba Şehitliği'mizde ilk program olarak başladık. 5 Ocak'a kadar hem il merkezimizde hem de tüm ilçelerimizde 100 etkinlikle bu yıl Adana'mızın kurtuluşunun 100. yıl programını idrak etmiş olacağız.

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK
ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK
ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK
ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK

İstiklal Marşı, Seyhan, Adana, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'NCÜ YILI 100 ETKİNLİKLE KUTLANACAK - Son Dakika
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