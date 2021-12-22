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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

22.12.2021 17:02
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Temsilciliği tarafından kutlama programı kapsamında Milli Mücadelede kahramanlıklar göstermiş Adanalı kadınları konu alan "Tarihte kahraman Adana kadınları" anma programı düzenlendi.

Kadem İl Temsilcisi Reşan Arlıer, yazılı açıklamasında, Kurtuluş Savaşında yurdun her bölgesinde olduğu gibi Adana'da da kadınların bazen cephede ön saflarda bazen de cephe gerisinde aktif rol aldıklarını belirtti.

Temsilcilik olarak Adana Valiliği Koordinasyonunda hazırladıkları bir yıl sürecek programla Kurtuluş Savaşı'nda birçok kahramanlık hikayesinin öznesi olan Adanalı kadın kahramanları anmayı ve yeni nesillere tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Arlıer, "Adana'nın 100. kurtuluş yıl dönümü vesilesiyle Milli Mücadele döneminde zulme boyun eğmeyen ve direnişin sembolü olan kadın kahramanların gurur dolu hikayeleri her ay bir programda anlatılacak. Etkinlik sonrasında Adanalı kadın kahramanlarının kitabı hazırlanması planlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
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SON DAKİKA: Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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