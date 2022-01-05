Üye Girişi
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Son Dakika

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

05.01.2022 09:50
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Adana'da Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla aile arşivlerindeki Fransız askerlerinin Aralık 1921'de Adana'dan çekilmeye başlaması nedeniyle düzenlenen törene ait iki fotoğrafı sergilemeye başladı.

Adana'da Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla aile arşivlerindeki Fransız askerlerinin Aralık 1921'de Adana'dan çekilmeye başlaması nedeniyle düzenlenen törene ait iki fotoğrafı sergilemeye başladı.

Kozan ilçesinde İstiklal Madalyası sahibi Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Selekoğlu kardeşler, müze haline getirdikleri ailelerine ait Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'nde tarım ve günlük hayatta dair geçmişte kullanılan bulunuyor.

İki kardeş, müzede, son olarak aile arşivlerinde yer alan 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması sonrası Fransız askerlerinin Adana'dan çekilmeye başlaması nedeniyle tren garında düzenlenen törene dair iki fotoğrafı müzede sergilemeye başladı.

Sergilenen 1 Aralık 1921 tarihli fotoğraflardan birinde törene katılmak üzere gelen Fransız heyetinin trenden indiği an ile Fransız askerlerinin Türk askeri ve Türk bayrağını selamlama anları resmediliyor.

Kemal Selekoğlu, Fransız işgali sonrası o dönemdeki insanların dağlara çekilip teşkilatlanarak silahlı mücadele yaptıklarını belirtti.

Mücadelenin sonunda düşmanın kaybettiğini ifade eden Selekoğlu, şunları söyledi:

"Bu fotoğraflarda da ülkemizi işgal eden Fransızların, gardan çekilmeye başlaması görünüyor. Bir sürecin sonucunda yaşananlar tek fotoğrafta anlatılıyor. Diğer bir fotoğrafta da Fransız komutanların tren garına törene gelmelerini gösteriyor. Burada milletimizin bir mücadelesi anlatılıyor. Bunu ilk kez yayınlıyoruz. Bu fotoğrafların cam üzerinde negatifleri de halen elimizdedir."

YORUMLAR
500

Aralık, Tarım, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Son Dakika


Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:50 Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler
09:49 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!
09:48 Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez
09:43 Babadan oğluna döner arası uyuşturucu
09:33 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyon! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi
09:28 Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz
09:23 Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı
09:13 Selahattin Demirtaş'tan, "MHP, AK Parti'yi bitiriyor" iddiası!
09:06 Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler
09:06 Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 09:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement