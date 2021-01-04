Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisikletli sporcular "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk Bayrağı'nı Pozantı Kaymakamlığından teslim aldı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisikletli sporcular "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk Bayrağı'nı Pozantı Kaymakamlığından teslim aldı. Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Türk bayrağını teslim almaya gelen bisikletlilere, milli iradeye daha çok ihtiyaç olduğu şu günlerde vatanını seven ve al bayrağı göklerde taşıyacak gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bisikletli sporcular Türk Bayrağı'nı yarın Adana Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilecek törende Vali Süleyman Elban'a teslim edecekler. Düzenlenen törene, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Zeybek de katıldı.

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