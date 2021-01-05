Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kutlama mesajının okunduğu tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende, 5 Ocak'ın, Adana'nın gurur günü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her karışının zorluklar içerisinde kurtarıldığını ifade eden Karalar, "Adana da kolay kurtarılmadı. Adana, çok büyük acılar, çok büyük cefalar ve çok ciddi sayıda şehit verilerek kurtarıldı." dedi.

Törende bisiklet sporcuları, Pozantı ilçesinden kente getirdikleri "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" adı verilen Türk bayrağını, Vali Elban'a teslim etti.