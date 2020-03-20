Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi - Son Dakika
Son Dakika Genel Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi - Son Dakika

Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi

6 saat önce

Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi Adanalılar Diyanet'in kararına uyup camilere gitmedi Merkez Cami'de polis dışarıda, özel güvenlik içerde önlem aldı Kapı kilitli olduğu için geri dönen bir vatandaş, "Kararı biliyordum ama iş yerim buraya çok yakın.

Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi

Adanalılar Diyanet'in kararına uyup camilere gitmedi

Merkez Cami'de polis dışarıda, özel güvenlik içerde önlem aldı

Kapı kilitli olduğu için geri dönen bir vatandaş, "Kararı biliyordum ama iş yerim buraya çok yakın. Gelip öğle namazını kılmak istedim" dedi

ADANA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 'Camilerin kapalı tutulması' kararına Adanalılar Cuma namazı sırasında uyarak ezan okunduğunda camilere gitmedi. Merkez Camii etrafında ise polisler devriye gezerek önlem aldı.

Ülkemizde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle toplu alanların kapatılması kararı alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında camilerin kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.

Adana'da ise 28 bin 500 kişi kapasitesiyle Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biri olan Merkez Cami'nin kapıları kilitlenip etrafında polisler, içeri de ise özel güvenlik görevlileri önlem aldı.

Vatandaşlar ezan okunduğu sırada camiye gelmezken sadece 1 vatandaş içeri girmek istedi. Kapı kilitli olduğu için geri dönen vatandaş, "Kararı biliyordum ama iş yerim buraya çok yakın. Gelip öğle namazını kılmak istedim. Artık yapacak bir şey yok. İş yerimde kılacağım" dedi.

Çevrede polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alması ise dikkat çekti.

Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi

Polis, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak         
16:13
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti         
15:29
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında         
13:32
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]