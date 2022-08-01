Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'nde 5, İncirci Mahallesi'nde ise 1 noktada olmak üzere toplam 6 noktada ormanlık alanın kundaklanıp orman yangını çıkartıldığı bilgisi alınması üzerine, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç, ekiplerle birlikte vatandaşlarla yangına müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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