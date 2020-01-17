Adana'nın Feke ilçesinde bozuk ve çukurlu yollar onarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'nın Feke ilçesinde bozuk ve çukurlu yollar onarıldı - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde bozuk ve çukurlu yollar onarıldı

6 saat önce

Adana'nın Feke ilçesinde bozuk ve çukurlu yollar, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Gün ve parti yöneticileri tarafından beton dökülerek onarıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde bozuk ve çukurlu yollar onarıldı, System.String[]

Adana'nın Feke ilçesinde bozuk ve çukurlu yollar, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Gün ve parti yöneticileri tarafından beton dökülerek onarıldı.

Gün ve beraberindeki bazı yöneticiler, vatandaşın şikayetleri üzerine Belenköy Mahallesi'ndeki bazı bozuk ve çukurlu yollara, çimento kullanarak yaptıkları betonu küreklerle döktü.

Yolların onarımının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Gün, her şeyi devletten ve belediyeden beklememek gerektiğini söyledi.

İki dönem köy muhtarlığı yaptığını belirten Gün, şöyle konuştu:

"O dönemde devlet ve vatandaş iş birliğiyle birçok işimizi kendimiz yaptık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte çizmelerimizi ve şalvarlarımızı giyip yolcu taşıyan minibüslerin, nakliyecilerin ve vatandaşların bu yollardan rahat gidip gelmeleri için bu çalışmayı yaptık."

Gün, bu çalışmayı bundan sonra da kendi istekleriyle yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti, Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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