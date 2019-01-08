Adana'nın Feke İlçesinde Eğitime Kar Tatili
2 saat önce
ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Feke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bağlı köylerde eğitim gören öğrenciler ve taşımalı eğitim sistemiyle ilçe merkezine gelen öğrencilere 1 günlük kar tatili verildiğini açıkladı. Açıklamada, Feke ilçe merkezindeki okullarda eğitimin sürdürüldüğü belirtildi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:40 Kaynak: DHA
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