Son Dakika Haberleri: Adana'nın Feke İlçesinde Eğitime Kar Tatili

Adana'nın Feke İlçesinde Eğitime Kar Tatili

2 saat önce

ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'nın Feke İlçesinde Eğitime Kar Tatili, System.String[]
ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Feke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bağlı köylerde eğitim gören öğrenciler ve taşımalı eğitim sistemiyle ilçe merkezine gelen öğrencilere 1 günlük kar tatili verildiğini açıkladı. Açıklamada, Feke ilçe merkezindeki okullarda eğitimin sürdürüldüğü belirtildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Feke, Adana, Güncel
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