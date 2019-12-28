Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kar yağışının enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle birçok mahallede 3 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kar yağışının enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle birçok mahallede 3 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.

İlçede yaklaşık 5 gündür etkili olan kar yağışı birçok mahallede enerji nakil hatlarına da zarar verdi.

Mansurlu Mahallesi sakini Murtaza Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik direklerinin kar yağışının ardından zarar gördüğünü belirterek, "Mahallemizin girişinde 20 direk zarar görmüş halde. İlçemizin birçok mahallesinde 3 gündür elektrik yok. Geçen sene 40 gün elektriğimiz gelmemişti. Devlet büyüklerimizden sorunlarımızla ilgilenmelerini rica ediyoruz." diye konuştu.

İlçede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:19 Kaynak: AA
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