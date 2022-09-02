Adana'da MHP'ye katılan 300 kişiye törenle rozet takıldı

Adana'nın Feke ilçesinde, MHP'ye katılan 300 kişiye rozet takıldı.
MHP Feke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törene MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, İlçe Başkanı Fikret Çilingir ve partililer katıldı.
Törende partiye katılan 300 kişiye rozet takıldı.
Kaynak: AA
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