Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen K.K, M.Ç, S.Ç. ve Y.E.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi - Son Dakika

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