Zanlının ikameti ve kullandığı araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Araştırma, Hisarcık, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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