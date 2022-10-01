Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

01.10.2022 12:53
Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Feke ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Feke İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, M.Y'nin öğrencilere uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin takibe aldığı M.Y. (21) operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının ikameti ve kullandığı araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Şüpheli M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YORUMLAR
500
AK Parti Adana Milletvekili Doğru, Kozan ilçesinde vatandaşlarla buluştu AK Parti Adana Milletvekili Doğru, Kozan ilçesinde vatandaşlarla buluştu Keban'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlatılan kampanya Keban'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlatılan kampanya
Kaynak: AA

Araştırma, Hisarcık, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçında Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:13 Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
13:38 Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 15:30:41. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement