Feke'de otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Feke'de otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı

21.08.2022 19:26
Feke'de otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü Cuma Usbahalı (62) ile eşi Melihat Usbahalı (64) yaralandı.

ADANA'nın Feke ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü Cuma Usbahalı (62) ile eşi Melihat Usbahalı (64) yaralandı.

?Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Gürümze Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma Usbahalı yönetimindeki 01 TE 259 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Usbahalı ile eşi Melihat Usbahalı yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Usbahalı çiftinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feke'de otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Cengiz Ünder, Igor Tudor'un değişiklik kararını görünce sinir krizi geçirdi! Direkt soyunma odasına gitti
18:17 Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama
17:24 Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor
17:20 İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim
16:58 Muharrem İnce: Bizi bu iktidardan Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
16:26 Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 19:26:42. #1.11#
SON DAKİKA: Feke'de otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement