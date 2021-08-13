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SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi - Son Dakika

SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi

13.08.2021 10:35
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi, System.String[]

Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdiCan ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da 83 yıl boyunca çeşitli spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 5 Ocak Stadı'nın yıkımı sürüyor.

Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da 83 yıl boyunca çeşitli spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 5 Ocak Stadı'nın yıkımı sürüyor. Geçmişte Adanaspor ve Adana Demirspor formasıyla 5 Ocak Stadı'nda top koşturan futbol emektarları, son kez stadı gezip duygularını anlattı.

Adanalı futbolseverlerin yıllarca spor müsabakalarını izleyip acı, tatlı anılar biriktirdiği tarihi 5 Ocak Stadı, Yeni Adana Stadyumu'nun açılışı sonrasında kapılarını kapattı. Geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan stadın yerine millet bahçesi yapılması planlanıyor.

Kent merkezinde 83 yıl boyunca çeşitli müsabakalara ev sahipliği yapan 5 Ocak Stadı, özellikle Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarları için büyük anlam taşıyor. Kentte futbola olan tutkunun gözle görülür hale geldiği statta Adana futbolu için birçok önemli isim de top koşturdu. Bu isimlerden Eyüp Arın, Ünsal Aka, İbrahim Uzunca, Tekin İncebaldır, Haluk Uğurludoğan ve İsmail Akbaşlı stadı son kez gezerek duygularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'HAYATIMIZ BU STATTA GEÇTİ'

1975'den 1998'e kadar Adana Demirspor'un her kademesinde top koşturan, ardından antrenörlük de yapan Tekin İncebaldır (57), 5 Ocak Stadı'nı gezerken duygu dolu anlar yaşadığını belirtti. Duygularını söze dökmekte zorlandığını dile getiren İncebaldır, 'Hayatımızın geçtiği yerdeyiz. Ben burada büyüdüm. Çocukken tribünlerde şalgam ve su satardım. Binlerce anı biriktirdim. Yıkıldığını izlemek bizleri üzüyor tabi. Keşke kalsaydı ama yapacak bir şey yok. İçeriye girerken hüzünlendim. Oynadığımız maçlar geldi aklıma' dedi.

'GENÇLER İÇİN SPOR BAHÇESİ YAPILABİLİR'

Adanaspor ile çocukluğunda tanışan ve yıllarca top koşturduktan sonra kulüpte antrenör olan Eyüp Arın (59) ise 5 Ocak Stadı'ndan yüzlerce değerli isim geçtiğini söyledi. Yıkıldığını görmenin kendisini duygusallaştırdığını dile getiren Arın, 'Tribün altlarında soyunma odalarımız vardı. Oralar da yıkılmış. Burada hem iyi hem kötü günlerimiz oldu. Yıkılması insanın içini acıtıyor. Spor insanı olarak bu bölgenin spor bahçesi olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Adana'nın gençleri burada yapılan tesiste çalışarak birçok spor dalında yetişebilir' diye konuştu.

'BURASI YILLARCA EVİMİZ OLDU'

Yıkılan stadı son kez gezen Adana Demirspor'un emektar isimlerinden İbrahim Uzunca (59) da, uzun yıllar bu statta futbola hizmet verdiği için çok mutlu olduğunu vurguladı. Yıkım çalışmalarını görünce ister istemez duygusallaştığını anlatan Uzunca, 'İçimden geçen spor kompleksi olmasıydı. Boks, yüzme, basketbol, voleybol yani her dalın oynanabileceği bir yer. Burada spor faaliyetlerinin devam etmesi o ruhu yaşatabilir. Tabi 5 Ocak, bizim profesyonel futbolculuğumuzun başladığı yer. Emeğimiz çok. Burası yıllarca evimiz oldu' ifadelerini kullandı.

'UMARIM GENÇLERİMİZ YENİ STATTA AYNI DUYGULARI YAŞAR'

1975'ten sonra Adanaspor'da top koşturan ve bugün de kulüpte antrenör olarak görev yapan İsmail Akbaşlı (58) ise, 5 Ocak Stadı'nın kendisi için 'başlangıç' demek olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarında herkesin stada girip top oynamak için can attığını ve kendisini bunu yaşadığı için şanslı gördüğünü vurgulayan Akbaşlı, her şeyin bir ömrü olduğunu ve stadın da bunu tamamladığını belirtti. Gençliğini 5 Ocak'ta geçirip onunla birlikte büyüdüğünü kaydeden Akbaşlı, 'Stat yıkılıyor yani bizin gençliğimiz de gündemden kalkıyor. Yeni stat yapıldı. Umarım yeni yetişen gençlerimiz orada aynı duyguları yaşar" dedi.

'KULAĞIMA TURUNCU-BEYAZ VE MAVİ-LACİVERT SESLERİ GELDİ'

1979 yılında Adana Demirspor U21 ve 1990'lı yıllarda ise Adana Demirspor A takımında kaleyi koruyan Haluk Uğurludoğan (61) ise açıklama yaparken duygu dolu anlar yaşadı. Lise çağında Adana Demirspor ile tanıştığını anlatan Uğurludoğan, şunları söyledi:

'5 Ocak, benim için çocukluk ve gençlik demek. Bunun geri gelişi yok. Biz şanslıyız ki o dönemleri yaşadık. Şu an kulağıma bir taraftan turuncu beyaz bir taraftan mavi lacivert sesleri geliyor. Sahaya çıkış anlarım aklıma geldi. Bunları yaşamak lazım sözle olmuyor. Bu saha gümbür gümbürdü. Torunlarıma anlatacağım artık."

'BETONLAŞMAYACAK OLMASI MUTLU ETTİ'

Hem Adana Demirspor hem de Adanaspor'da top koşturan şu an da Adanaspor'da antrenörlük yapan Ünsal Aka (46) ise 5 Ocak Stadı'nın hem zemin hem de ambiyans açısından çok güzel bir stat olduğunu dile getirdi. Stadın yıkılması çok üzüldüğünü söyleyen Aka, şunları kaydetti: 'Fakat millet bahçesi olarak değerlendirilmesi en azından betonlaşmayacak olmasından dolayı mutlu etti. Tabi onun yerine spor bahçesi yapılması daha mutlu ederdi. Her iki takımın formasıyla da burada top koşturdum. Güzel günlerdi."

Futbol emektarları daha sonra yıkımı süren stadı gezip eski günleri yad etti.

SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi
SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi

Adana Demirspor, Futbol, Adana, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Adana'nın futbol emektarları, yıkımı süren 5 Ocak Stadı'nı son kez gezdi - Son Dakika


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