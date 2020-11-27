Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor - Son Dakika

Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor

27.11.2020 11:09
Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor, System.String[]

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, Mersin'den başlayarak Adana, Hatay ve Gaziantep'le devam edip Mardin'e kadar uzanan hattın Türkiye'nin gastronomi koridoru olduğunu belirterek, "Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız" dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, Mersin'den başlayarak Adana, Hatay ve Gaziantep'le devam edip Mardin'e kadar uzanan hattın Türkiye'nin gastronomi koridoru olduğunu belirterek, "Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana'nın gastronomisini ve gastronomi turizmini geliştirecek strateji ve faaliyet önerilerini belirlemek amacıyla "Adana Gastronomi Strateji Toplantısı" düzenlendi.

ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, toplantıdaki konuşmasında gastronominin önemine değinerek, "Gastronomi, tarih boyunca önemli bir kavram olmuştur. Son yıllarda ülkeler ve bölgeler tarafından gastronominin ekonomik etkisi ve diğer sektör, temalarla gerçekleştirdiği etkileşim nedeniyle özel politikalar oluşturulmaktadır. Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler üzerinde yapılan araştırmalarda; özellikle gastronomi turizminin işletme sayısı, istihdam ve katma değer gibi konularda ülke ekonomilerine önemli katkı sağladığı belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Ülger, 11. Kalkınma Planında gastronomi turizminin önemi kadar, yöresel ürün, coğrafi işaret ve gıda güvenliğine de vurgu yapıldığını belirterek, "Planda tarım ve gıda ürünlerindeki geleneksel üretim ve saklama bilgisini gelecek kuşaklara taşıyacak girişimler ve işbirlikleri gibi alanların desteklenmesine devam edileceği bildirilmektedir" dedi.

Gastronominin ön plana çıkmasının, yerel ekonominin canlanmasını sağladığı gibi bölgelerin kendi yemek kültürünün devam ettirilmesine de katkı sağladığına vurgu yapan Ülger, "Birçok kültürün etkisinde kalmış, bereketli topraklarından birçok sanatçı, sporcu ve yazar çıkarmış, engin hoşgörü sahibi Adana'nın bu özellikleri gastronomisine de yansımaktadır. Mersin'den başlayarak Adana, Hatay ve Gaziantep'le devam edip Mardin'e kadar uzanan hat Türkiye'nin gastronomi koridorudur. Adana'nın her biri ayrı bir hazine barındıran bu illerin önemli bir halkasıdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız. Belirlenecek olan vizyona, hangi stratejilerle ve faaliyetlerle ulaşabileceğimizi tartışacağız. Bu strateji belgesi ajansımızın destek mekanizmalarına da yön gösterecektir. Amacımız bir taraftan sektörel yol haritalarını belirlerken diğer taraftan destek programları aracılığıyla başta altyapı olmak üzere ildeki sorun ve ihtiyaçların giderilmesidir. Umarım ilimiz ve bölgemiz için faydalı bir çalışma olur" şeklinde konuştu.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ilgili paydaşların katılımı ile Adana gastronomisinin güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri, bu doğrultuda strateji ve uygun faaliyet konuları üzerinde duruldu, paydaşlarının görüş ve önerileri alındı. - ADANA

Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor
Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor

Gastronomi, Çukurova, Savaş, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak         
10:55
ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu?         
10:44
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı         
09:59
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor         
08:04
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:14:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei