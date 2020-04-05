Adana'nın giriş ve çıkışlarında önlemler sürüyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında giriş çıkışlara yasaklanan Adana'da yol kontrolleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Zonguldak ve 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının 15 günlük süreyle durdurulduğunu açıkladı. Karar kapsamında Adana'da Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki polis kontrol noktasında araçlar durdurularak tek tek kontrolleri yapılıyor. Sürücü ve yolcuların izin belgeleri ve ikametgahları kontrol edilip, ateşleri ölçülüyor. Şartları uygun olmayanların geçişlerine izin verilmiyor.