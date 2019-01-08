Adana'nın İhracat Hedefi
1 saat önce
Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'dan geçen yıl yapılan ihracatın 2 milyar 13 milyon dolara ulaştığını belirterek, 2019 yılı için yeni ihracat hedeflerinin yüzde 25 artışla 2,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Adana
Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'dan geçen yıl yapılan ihracatın 2 milyar 13 milyon dolara ulaştığını belirterek, 2019 yılı için yeni ihracat hedeflerinin yüzde 25 artışla 2,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Kıvanç, yaptığı yazılı açıklamada, Adana ihracatının da ülke ortalamasının üzerinde performans sergilediğini belirtti.
Adana'nın geçen yıl ihracatının 2 milyar 13 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Kıvanç, şunları kaydetti:
"İhracat
hedefini aşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. 2019 yılı için yeni ihracat hedefimiz yüzde 25 artışla 2,5 milyar dolardır. Adana olarak ihracata odaklandığımız takdirde mevcut potansiyelimizi değerlendirip başarabileceğimiz inancındayım. Adana, üretimin yanında ihracatta da ürün çeşitliliği bakımından önde gelen ve her sektörde ihracat yapabilen bir il konumundadır. Bunun avantajını önümüzdeki süreçte daha fazla görmeyi umut ediyoruz. İhracat artışını gerçekleştiren tüm Adanalı ihracatçıları kutluyor, teşekkür ediyorum. Birlikte çalışıp üretmeye ve daha fazla ülkeye daha fazla ürün ihraç etmeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:46 Kaynak: AA
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