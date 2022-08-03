Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Aliler Mahallesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 120 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 60 litre sahte içki ile Adana- Kozan seferini yapan yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İmamoğlu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.