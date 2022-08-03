Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

03.08.2022 10:04
Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir araçta 60 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir araçta 60 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Aliler Mahallesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 120 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 60 litre sahte içki ile Adana- Kozan seferini yapan yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Tarlalardan sulama fıskiyelerini çalan 2 kişi yakalandı Tarlalardan sulama fıskiyelerini çalan 2 kişi yakalandı Öz annesi tarafından satıldı, boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı Öz annesi tarafından satıldı, boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı
Kaynak: İHA

İmamoğlu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:15:50. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement