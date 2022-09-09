Zanlıların kullandığı metal arama dedektörüyle kazma ve küreğe el koyan ekipler, 12 eski madeni para ve bir çift küpeyi de Adana Müzesi'ne teslim etti.

Kaynak: AA

Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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