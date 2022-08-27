Adana'da tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik yaz okulu sona erdi - Son Dakika
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Adana'da tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik yaz okulu sona erdi

27.08.2022 13:56
Adana'da tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik yaz okulu sona erdi

Adana'nın Karataş ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen yaz okulunun dönem eğitimi tamamlandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen yaz okulunun dönem eğitimi tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" kapsamında Tuzla Ortaokulu'nda Sosyal Destek Merkezi oluşturuldu.

Merkezde, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen yaz okulundaki 2 aylık dönem eğitimi sona erdi.

Projenin uygulama ortağı olan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Eğitim Koordinatörü Muhammed Korkmaz, kapanış töreninde, çocukları işçilikten uzaklaştırıp okula kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların, memleketlerine döndükten sonra da eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirten Korkmaz, "Karataş'ta geçen yıl eylülden bu yılın haziranına kadar 740 öğrenci tespit edilip ilçedeki çeşitli okullara yönlendirilerek örgün eğitimlerini tamamladı." dedi.

Korkmaz, yaz okulundaki faaliyetlere değinerek, "Çocukların hayaller kurması, ufuklarının açılması için Adana'ya, Çukurova Üniversitesine geziler düzenledik. Amacımız, çocukların okulu sevmesi, okula alışarak güzel zaman geçirebileceklerini anlamalarıydı. Biz 2 ayda bunu yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından eğitime katılan öğrenciler, gösteri sundu ve müzik eşliğinde eğlendi.

Katılımcılar da çocukların yaptıkları resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik yaz okulu sona erdi - Son Dakika

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