Son Dakika Haberleri: Adana'nın Karataş İlçesine Bağlı Tabaklar Mahallesi'nde Balık Avlamaya Giden Şahısların Kurdukları...

Adana'nın Karataş İlçesine Bağlı Tabaklar Mahallesi'nde Balık Avlamaya Giden Şahısların Kurdukları...

1 saat önce

IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü.

Adana'nın Karataş İlçesine Bağlı Tabaklar Mahallesi'nde Balık Avlamaya Giden Şahısların Kurdukları..., System.String[]
IHAAW205407-ASA/11-03-2019

- Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 11.03.2019 20: 54: 07 TSI
NNNN - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

Karataş, Adana, 3. Sayfa
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