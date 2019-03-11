Adana'nın Karataş İlçesine Bağlı Tabaklar Mahallesi'nde Balık Avlamaya Giden Şahısların Kurdukları...
1 saat önce
IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü.
IHAAW205407-ASA/11-03-2019
- Adana
'nın Karataş
ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 11.03.2019 20: 54: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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