Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

02.09.2022 18:14
Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedine ulaşıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedine ulaşıldı.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki evinden 31 Ağustos'ta ayrılan Bekir Kara'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, baraj yakınındaki çalılık alanda yaptıkları incelemede Kara'nın cesedini buldu.

Kara'nın cesedi, olay yerindeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Bekir Kara, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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