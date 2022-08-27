Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü

27.08.2022 12:22
Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ergenuşağı Mahallesi'nde yaşayan Sezai Ağca, eşinin çevreden domuz sesi geldiğini söylemesi üzerine bahçesini kontrol etmek istedi.

Merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düşen Ağca, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ağca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin ev ve çevresindeki incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Ağca'nın, 2013'te şehit olan polis memuru Serkan Ağca'nın babası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika
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