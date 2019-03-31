Son Dakika Haberleri: Adana'nın Kozan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nihat Atlı...

Adana'nın Kozan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nihat Atlı...

2 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nihat Atlı kazandı.

Adana'nın Kozan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nihat Atlı..., System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nihat Atlı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nihat Atlı 29 bin 197, Saadet Partisi adayı Kazım Özgan 16 bin 456, İYİ Parti adayı Musa Öztürk 15 bin 945 oy aldı.

-Atlı'nın öz geçmişi-

Nihat Atlı, 1958'de Kozan'da doğdu. Atlı, ilk ve orta öğrenimini Kozan'da tamamladı. MHP Kozan İlçe Başkanı olan Nihat Atlı, 2019 Yerel

Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kozan ilçesi belediye başkan adayı olunca partideki görevinden istifa etti.

Nihat Atlı, evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Adana, MHP, Kozan, Nihat Atlı, Güncel
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