Adana'nın Kozan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nihat Atlı...
2 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nihat Atlı kazandı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Nihat Atlı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nihat Atlı 29 bin 197, Saadet Partisi
adayı Kazım Özgan
16 bin 456, İYİ Parti
adayı Musa Öztürk
15 bin 945 oy aldı.
-Atlı'nın öz geçmişi-
Nihat Atlı, 1958'de Kozan'da doğdu. Atlı, ilk ve orta öğrenimini Kozan'da tamamladı. MHP Kozan İlçe Başkanı olan Nihat Atlı, 2019 Yerel
Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kozan ilçesi belediye başkan adayı
olunca partideki görevinden istifa etti.
Nihat Atlı, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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