Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadına başlandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde ilk buğday hasadı yapıldı.

Kozanlı çiftçiler, kasım ayında toprakla buluşturdukları buğdayın hasadına başladı.

Hacılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilçenin ilk buğday hasadında, dekarda yaklaşık 800 kilogram ürün alındı.

Çiftçi Memiş Coşkun, gazetecilere, bu yıl buğday hasadına erken başladıklarını söyledi.

Verimden memnun olduklarını ifade eden Coşkun, "Büyük olasılıkla yarın buğday fiyatı açıklanacak. Cumhurbaşkanı'mız tarafından yüksek bir fiyat sunulmasını bekliyoruz. Şu anda tarladan 750-800 kilogram verim alıyoruz. Verim geçen yıldan çok iyi. Bu sene inşallah çiftçilerimizin yüzü gülecek. Buğday hasadı iyi olacak." dedi.