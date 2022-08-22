ÇARDAKTAN DÜŞÜP BELİNİ KIRDI, TEDAVİ SONRASI KONTROLE ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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ÇARDAKTAN DÜŞÜP BELİNİ KIRDI, TEDAVİ SONRASI KONTROLE ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ

22.08.2022 14:21
ÇARDAKTAN DÜŞÜP BELİNİ KIRDI, TEDAVİ SONRASI KONTROLE ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ

ADANA'nın Kozan ilçesinde, çardaktan düşünce beli kırılan Ali Yücel (65), tedavisinden bir süre sonra kontrol için Kozan Devlet Hastanesi'ne çekici ile getirildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, çardaktan düşünce beli kırılan Ali Yücel (65), tedavisinden bir süre sonra kontrol için Kozan Devlet Hastanesi'ne çekici ile getirildi. Yücel'i hastaneye götüren komşusu Cengizhan Şenöz, "112 Acil Servis'in kontrol için hasta transferi hizmeti yokmuş. Hasta nakil aracı da bulamayınca Ali amcayı mecburen çekici ile hastaneye götürdük" dedi.

Bağlar Mahallesi Serçe Sokak'ta oturan emekli Ali Yücel, 1 Ağustos'ta evinin önündeki çardaktan düştü. 4 metre yükseklikten düşen Yücel, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Belinde kırık olan Yücel, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yücel, kontrol amaçlı hastaneye götürülmek istenince ailenin çocukları şehir dışında çalıştığı için komşu Cengizhan Şenöz, devreye girdi. Şenöz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak hastanın kontrole götürülmesini talep etti. Ancak 112'nin hasta nakil hizmeti vermemesi nedeniyle Şenöz, belediyelere yönlendirildi. Bunun üzerine Şenöz, Büyükşehir Belediyesi'nin '153 Çağrı Merkezi'ni arayıp, hasta nakil aracı istedi. Görevliler ise ilçeler arası hizmet veremediklerini bildirdi.

Cengizhan Şenöz, bunun üzerine beli kırık olan Ali Yücel'i yatarak hastaneye gitmesi için çekici çağırdı. Komşularının yardımı ile Yücel, çekiciye yüklendi. 4 kilometre uzaklıktaki Kozan Devlet Hastanesi'ne getirilen Yücel, komşuları tarafından acil servisten alınan sedyeye indirildi. Cengizhan Şenöz, bu durumdaki hastalar için çözüm üretilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün kontrolü varmış aile benden yardım istedi. 112 Acil Servis'i aradım, kontrol için hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Onlar da bana sadece solunum cihazına bağlı olan hastaların transferini yapabildiklerini bunun dışında hasta transferi yapmadıklarını söyledi. Belediyeye yönlendirdi. Belediyeyi aradım, onlarda 'İlçeler arası hizmet veremiyoruz, kendi imkanlarınızla götürün' dedi. Beli kırık olduğu için otomobille götüremeyeceğimiz için çekici çağırdım. Hastayı çekici ile götürdüm. Hasta nakli olduğu için çekici para da talep etmediö dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Bağlar, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇARDAKTAN DÜŞÜP BELİNİ KIRDI, TEDAVİ SONRASI KONTROLE ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇARDAKTAN DÜŞÜP BELİNİ KIRDI, TEDAVİ SONRASI KONTROLE ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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