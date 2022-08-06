Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.08.2022 12:13
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Dağılcak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü.

Yangının, ilk tespitlere göre elektrik tellerinden çıktığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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