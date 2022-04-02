Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

02.04.2022 02:12
Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında ilçenin farklı yerlerinde önlemler aldı.

Uygulamada ekiplerce, 2 bin 353 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, aranan 7 kişi yakalandı, incelenen 550 araçtan 21'ine 15 bin 125 lira para cezası verildi, 9 araç ise trafikten menedildi.

Yapılan aramalarda, 4'ü av tüfeği olmak üzere 6 ruhsatsız silah ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 58 iş yerinde inceleme yapan ekipler, 4 iş yeriyle ilgili yasal işlem gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak Son dakika haberleri: Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak Aşık Veysel türküleri ile anıldı Aşık Veysel türküleri ile anıldı

Hisarcık, Polis, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın Kozan ilçesinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 02:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement