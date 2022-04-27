Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı yerlerinde "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu.

Kontrol noktalarında yapılan denetimlerde bin 570 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 6 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlendi, incelenen 315 araçtan 13'üne 22 bin 416 lira para cezası verildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 tüfek fişeği, 1 tabanca, 7,65 mm. çapında 6 fişek ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 45 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine ruhsatları olmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.