Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

27.04.2022 09:59
Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı yerlerinde "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu.

Kontrol noktalarında yapılan denetimlerde bin 570 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 6 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlendi, incelenen 315 araçtan 13'üne 22 bin 416 lira para cezası verildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 tüfek fişeği, 1 tabanca, 7,65 mm. çapında 6 fişek ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 45 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine ruhsatları olmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.

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Hisarcık, Polis, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın Kozan ilçesinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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