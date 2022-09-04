Fren yerine gaza bastı - Son Dakika
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Fren yerine gaza bastı

04.09.2022 11:32
Fren yerine gaza bastı

Adana'nın Kozan ilçesinde iddiaya göre bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu üç aracın karıştığı trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde iddiaya göre bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu üç aracın karıştığı trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi otogar civarında meydana geldi. Cahit Ö. idaresindeki 01 RS 305 plakalı otomobil pazar yerinden yola çıkarken iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu araç önce Vedat A. idaresindeki 01 Y 9367 plakalı kamyonete, kamyonet ise yolun kenarında park halinde bulunan 01 V 4331 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken yol bir süre trafiğe kapandı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza bastı - Son Dakika

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