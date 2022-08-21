Adana'da iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Adana'da iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı

21.08.2022 19:10

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada av tüfeği ile 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'da iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada av tüfeği ile 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, 16.30 saatlerinde Türkeli Mahallesi Gür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Şahısların taşlı sopalı kavgasında av tüfeği ile ateş açılması sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hüseyin Göçerağır yaralandı. Yaralı Göçer, özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Kozan, Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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