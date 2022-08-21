Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.