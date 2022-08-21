Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

21.08.2022 18:50
Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G'nin (46) vücudunun çeşitle yerlerine saçma isabet etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı Hüseyin G. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Hüseyin G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YORUMLAR
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Kosan ilçesinde taşlı, sopalı ve silahlı kavga:  1 ağır yaralı Kosan ilçesinde taşlı, sopalı ve silahlı kavga:  1 ağır yaralı
Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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