Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü

07.09.2022 12:34
Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.S. idaresindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon, Kozan- Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde ters yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 Y 1632 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası alev alan otomobilde başlayan yangın kamyona da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alev alan otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazaya karışan otomobilin, sabah saatlerinde Kozan ilçesinde bir iş yerinin önünden çalındığı belirlendi.

YORUMLAR
500
Çalıntı araçla kaza yapan bir kişi yanarak can verdi Çalıntı araçla kaza yapan bir kişi yanarak can verdi Feke'de kenevir operasyonu Feke'de kenevir operasyonu
Kaynak: AA

Ceyhan, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultanbeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement