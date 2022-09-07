Kaza sonrası alev alan otomobilde başlayan yangın kamyona da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Ceyhan, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.