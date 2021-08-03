Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırılıyor - Son Dakika

Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Harun Yılmaz , kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, yardıma ihtiyacı olan herkese el uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kozan Ülkü Ocağı, ilçede orman yangınından zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Adana 'nın Kozan ilçesinde sivil toplum kuruluşları, 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınında evleri, bahçeleri ve hayvanları yanan vatandaşlara yardım ulaştırıyor.

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