Adana'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

11.09.2022 13:42

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

G.Y'nin kullandığı 01 DT 176 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan İbrahim T. (7) ve kardeşi İsmail T. (5) ile park halindeki 01 GS 497 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan iki kardeş, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İbrahim T, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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OTOMOBİL 5 VE 7 YAŞINDAKİ KARDEŞLERE ÇARPTI; AĞABEYİN DURUMU AĞIR OTOMOBİL 5 VE 7 YAŞINDAKİ KARDEŞLERE ÇARPTI; AĞABEYİN DURUMU AĞIR Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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