Ayrıca iş yerlerinde de denetim yapan ekipler, 3 iş yerine yasal işlem yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika

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