Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 1388 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Uygulamada, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi hakkında tutanak tutuldu, 15 araca çeşitli maddelerden 29 bin 188 lira ceza uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.
Yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ayrıca iş yerlerinde de denetim yapan ekipler, 3 iş yerine yasal işlem yaptı.
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