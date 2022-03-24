Adana'nın Kozan ilçesinde polis uygulama yaptı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerce "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında ilçenin farklı yerlerinde önlemler aldı.

110 polisin katıldığı uygulamada ekiplerce, 1209 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, aranması olan 6 kişi yakalandı, incelenen 295 araçtan 14'üne 22 bin 516 lira para cezası verildi, 4'ü ise trafikten menedildi.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız, 3 kurusıkı tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulan ekipler, 4,12 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Ayrıca 19 iş yerinde inceleme yapan ekipler, 4 iş yeriyle ilgili yasal işlem yaptı.