Son Dakika Haberleri: Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Güncel Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi., System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - ANKARA

Deprem, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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