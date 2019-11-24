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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - ANKARA
Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz