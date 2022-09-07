?Kozan- Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde bugün saat 10.00 sıralarında, ters yönde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 Y 1632 plakalı otomobil ile Abdullah S. yönetimindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı, alevler kamyona da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde incelemeye yapan ekipler, sürücünün cesediyle karşılaştı.

Kaynak: DHA

Ceyhan, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonla çarpışan çalıntı otomobil alev aldı; sürücü öldü - Son Dakika

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