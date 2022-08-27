Silah sesi üzerine dışarı çıkan yakınları Sezai Ağca'yı kanlar içinde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ağca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sezai Ağca'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kozan'ın kırsal Ergenuşağı Mahallesi'nde yaşayan Sezai Ağca, saat 03.00 sıralarında evinin bahçesine domuz girdiğini fark etti. Ağca, evin damına çıkarken dengesini kaybedip yuvarlandı. Bu sırada elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Ağca'nın çenesinin altından başına isabet etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit babası domuzu kovalamak için dama çıkarken düşürdüğü tabancanın ateş almasıyla öldü - Son Dakika

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