Yuvarlanırken ağaçlara da zarar veren kayanın en yakın yerleşim yerine yaklaşık 150 metre kala bir ağaca takılıp durduğu tespit edildi.

Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, çapı yaklaşık 1 metre olan kayanın, kale yerleşkesinden kopup yuvarlandığını belirledi.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kozan Kalesi, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.