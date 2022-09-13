Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı - Son Dakika
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Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı

13.09.2022 19:54
Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı

Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı.

Kale civarında oturan vatandaşların gürültü duyup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, çapı yaklaşık 1 metre olan kayanın, kale yerleşkesinden kopup yuvarlandığını belirledi.

Yuvarlanırken ağaçlara da zarar veren kayanın en yakın yerleşim yerine yaklaşık 150 metre kala bir ağaca takılıp durduğu tespit edildi.

Kayanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kozan Kalesi, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı - Son Dakika
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