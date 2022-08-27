Şehit babası silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şehit babası silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti

27.08.2022 11:01
Şehit babası silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı köyünde meydana gelen olayda, şehit babası Sezai Ağca silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı köyünde meydana gelen olayda, şehit babası Sezai Ağca silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ergenuşağı köyünde Sezai Ağca, gece bahçeye gelen yaban domuzlarını korkutmak ve kovalamak için tüfeğini alıp bahçeye indiği sırada tüfeğin üzerine düşerek ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza sonucu hayatını kaybeden Sezai Ağca'nın şehit polis memuru Serkan Ağca'nın babası olduğu öğrenildi. Sezai Ağca, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığına defin edilecek. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit babası silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit babası silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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