Edinilen bilgiye göre, Ergenuşağı köyünde Sezai Ağca, gece bahçeye gelen yaban domuzlarını korkutmak ve kovalamak için tüfeğini alıp bahçeye indiği sırada tüfeğin üzerine düşerek ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit babası silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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