Son Dakika Haberleri: Adana'nın Küçük "İnternotları" Rozet Taktı

Adana'nın Küçük "İnternotları" Rozet Taktı

1 saat önce

Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen "İnternot Olmaya Var mısın?

Adana'nın Küçük
Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen "İnternot Olmaya Var mısın?" platformunun Adana buluşması, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleşti.

AVM'nin ortak kullanım alanında kurulan stantlarda, dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan "İnterland" ile çocuklara nasıl "İnternot" olacaklarının anlatıldı.

Dijital çağın çocukları ile ebeveynler arasında bir diyalog köprüsü kurulması hedefiyle hayata geçirilen "İnternot Olmaya Var mısın?" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, internet güvenliği hakkında bilgi edinen çocuklar, hem dijital dünyanın derinliklerine indiler, hem de hoş vakit geçirdiler.

İki gün süren etkinliklerde, dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan "İnterland" ile nasıl "İnternot" olacaklarını öğren katılımcı çocuklara rozetleri takıldı.

İnternot olmanın ilkeleri

"İnternot Olmaya Var mısın?" platformunda, çocukların oyunlarla deneyimleyerek öğrenmesi ve içselleştirmesi hedeflenen önemli beceri ve davranışlar aranda; "İnternette paylaşım yaparken özenli olmak", Çevrimiçi dünyada oluşabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek", "Özel bilgilerini neden ve nasıl koruyacaklarını anlamak", "Internet ortamında başka kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak", "Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak" ilkeleri yer alıyor.

Projenin hedefi

Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrimiçi dünyayı güvenle keşfetmelerine yönelik proje: dijital çağa doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılarak nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlıyor.

Adana'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Kayseri, Antalya, Bursa, İzmir ve Konya olmak üzere toplam 10 ili kapsayan etkinliklerle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Türkiye, Google, Adana, Güncel
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