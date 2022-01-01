Adana'nın kurtuluşu etkinliklerine katılacak muaythai sporcuları buluştu - Son Dakika

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle yarın düzenlenecek "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" organizasyonuna katılacak sporcular kentte bir araya geldi.

Turnuva öncesi Türkiye, İran, Azerbaycan, Fas, Tayland ve Rusya'dan katılan 2'si kadın, 14 muaythai sporcusu, bir kafeteryada gazetecilere tanıtıldı.

Muaythai Milli Takım Antrenörü ve turnuva organizatörü Hakan Şahade, burada yaptığı konuşmada, 7 Türk ve 7 yabancı sporcuyla yarın güzel bir turnuva yapacaklarını belirtti.

Şahade, "İnşallah kazasız, belasız, sakatlıksız bir turnuva atlatacağız. Kadro çok güzel. Antrenör arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok tecrübeli sporcular var. Güzel bir turnuva geçeceğini düşünüyorum." dedi.