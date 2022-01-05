Üye Girişi
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika

Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı

05.01.2022 15:39
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 6 bin 500 kişilik ekip, kentin tarihi simgelerinin bulunduğu caddelerde 3 bin 628 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 6 bin 500 kişilik ekip, kentin tarihi simgelerinin bulunduğu caddelerde 3 bin 628 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü.

Tarihi Büyüksaat ve Uğur Mumcu Meydanı'ndan ayrı ayrı başlayan yürüyüşte, 6 bin 500 kişinin taşıdığı 500 ve 3 bin 128 metrelik iki parça bayrak, tarihi Taş Köprü'de birleştirildi.

Taş Köprü'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı ait iki helikopterle Çelik Kanatlar Gösterisi yapıldı.

Kano ve kürek sporcuları da Seyhan Nehri'nde gösteri gerçekleştirdi.

"Çok gururluyuz"

Vali Süleyman Elban, burada, kentte 100 yıl önce düşman işgaline karşı destansı mücadeleler verildiğini söyledi.

Yaşanan acıların ardından başarıya ulaşılarak 5 Ocak'ta göndere ay yıldızlı bayrağın dikildiğini anımsatan Elban, "5 Ocak'ı her yıl kutluyoruz ancak bu yıl bir asrı devirdik, 100. yıl özel bir gündü. Şu anda Taş Köprü'de, arkamızda Türkiye'nin en uzun bayrağını açtık. 3 bin 628 metre, bu Türkiye rekoru." diye konuştu.

Elban, insanların coşkuyla kutlama yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O zor şartlara rağmen, o dönemde bütün insanlar o coşkuyu, heyecanı yaşamak için herkes evinde bulduğu kırmızı ve beyaz bezleri getirerek ilk kez bir bayrak dikiyorlar. Büyüksaat ile Ulu Cami'nin arasına asıyorlar. Dolayısıyla bayrağın o asılma anı bizler için önemli bir ilham ve gençlere de bunu aktarmak istedik. Bu bilinci onlar da kendinden sonrakilere aktarsın, diye böyle bir etkinlik düzenledik. Çok gururluyuz, mutluyuz. Bizi bu günlere getiren, bu vatanımızı vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Adanalı şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Adanalı hemşerilerimizin de kurtuluş bayramını kutluyorum."

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı

YORUMLAR
500

Havacılık, Jandarma, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika


Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı         
16:08
Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor         
16:05
2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı 2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı         
16:03
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
16:07 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü
16:05 Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı atan isim oldu
16:04 Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor
16:02 2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı
15:55 Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular
15:55 Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?
15:43 Alkole yüzde 43 zam geldi! En ucuzu 229 TL
15:38 Besle kargayı oysun gözünü! Önce iyileştirdi sonra bıçaklandı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 16:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement