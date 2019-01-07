Son Dakika Haberleri: Adana'nın Kurtuluşunun Yıldönümüne Anlamlı Kutlama

Adana'nın Kurtuluşunun Yıldönümüne Anlamlı Kutlama

1 saat önce

Optimum AVM'de düzenlenen etkinliklerde, klasik müzik konseri verdi, "Atatürk ve Adana"temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Adana'nın Kurtuluşunun Yıldönümüne Anlamlı Kutlama, System.String[]

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle kutlandı.

Önemli gün ve haftalarda düzenlediği renkli organizasyonlarla bu özel günlere ayrı bir anlam katan Optimum'un, etkinlik alanında Oda Orkestrası konser verdi. "Kurtuluş senfonisinin Oda Orkestrası" ziyaretçiler tarafından hayranlıkla dinlenirken, vals gösterisi ise ilgiyle izlendi. AVM'nin mimarisi sayesinde tüm katlardan rahatlıkla izlenen etkinliğin yanı sıraTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretlerinden oluşan bir fotoğraf sergisi de açıldı.

Sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledikten sonraöz çekim de yapan Adanalılar, Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede yer almanın gururunu yaşadılar. Bu sırada küçük bir kızçocuğunun Atatürk'ün fotoğrafını öpmesi, bir erkek çocuğun ise Atatürk'ün fotoğrafının karşısında asker selamı vermesi sergiyi gezenler tarafından tebrik alkışlarıyla karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:35 Kaynak: Bültenler

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